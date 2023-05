Meloni nei guai | Bankitalia boccia la flat tax | ecco perchè

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Realizzare latax in Italia appare “poco realistico”. Il monito al Governo arriva dalla Banca d’Italia che mette sotto la lente una delle misure indicate dall’esecutivo come obiettivo di legislatura.tax, qualcosa non va In particolare, l’obiettivo fissato dalla delega di arrivare progressivamente ad un regime ad aliquota unica, la cosiddettatax, insieme a una riduzione del carico fiscale viene considerato un modello che potrebbe però “risultare poco realistico per un paese con un ampio sistema di welfare, soprattutto alla luce dei vincoli di finanza pubblica”, osserva il capo del Servizio assistenza e consulenza fiscale della Banca d’Italia Giacomo Ricotti in audizione alla Camera ravvisando anche il rischio che, nelle more dell’introduzione dellatax, “l’estensione dei regimi sostitutivi” possa ...