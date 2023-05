Meloni nei guai | Bankitalia boccia la flat tax | ecco perché

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Realizzare latax in Italia appare “poco realistico”. Il monito al Governo arriva dalla Banca d’Italia che mette sotto la lente una delle misure indicate dall’esecutivo come obiettivo di legislatura. Il rischio è che, nelle more dell’introduzione dellatax, l’estensione dei regimi sostitutivi possa ridurre l’equità del sistema. Andando sostanzialmente a dare vantaggi alle categorie più agiate rispoetto a quelle più in difficoltà.