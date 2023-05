Meeting di Savona 2023 | atletica | programma e diretta TV

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Oggi a partire dalle 16 nel complesso polisportivo Giulio Ottolia disi disputa ilinternazionale didileggera. Da anni è divenuto ormai uno degli incontri di punta per gli atleti azzurri, complice anche la pista performante. Tanti sono quindi i nazionali azzurri presenti, ma non solo. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere suldie dove vederlo indi: ilFilippo Tortu – Crediti foto: FIDAL Facebook Ph. archivio Colombo/FIDALLe gare di punta saranno quelle della velocità ma non solo. Ilsi prevede fitto di appuntamenti e soprattutto con tante stelle pronte a ...

Cinque motivi per il quali non perdere il 12°dimemorial Ottolia, tappa Challenger del World Athletics Tour 2023, in programma domani. mercoledì 24 maggio (tra le 16 e le 19) allo stadio Fontanassa (diretta Rai Play e Atletica Tv, ...Mercoledì 24 maggio, a, si terrà la dodicesima edizione del Memorial Ottolia , che anche quest'anno presenta diversi nomi di particolare rilievo. Tra i tanti saranno presenti in gara Filippo Tortu , Lorenzo Patta e ...Filippo Randazzo aldi2021 (Foto Colombo) Per Randazzo la gara dirappresenta un test importante che servirà anche per "mettere in cascina misure" buone per scalare posizioni ...

Atletica, Meeting Savona 2023: debutto stagionale sui 100 per Tortu, torna Sibilio. Attesa per Weir nel peso OA Sport

Si scrive Meeting Internazionale di Savona, che festeggerà oggi pomeriggio la sua dodicesima edizione, ma si legge super meeting di Marco Mura, l’ideatore e organizzatore da sempre di questa ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del Meeting di Savona 2023, classico appuntamento primaverile della stagione outdoor di atletica leggera. N ...