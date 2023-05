(Di mercoledì 24 maggio 2023) Lo sviluppo nel risparmio gestito al centro della strategia “One brand, one culture”, che punta a a 3,8di ricavi al 2026 con una crescita media annua del 6% e una redditività del 15%. 2,7in dividendi e uno per il riacquisto di azioni proprie

27): utili a 791 milioni. Nagel, focus sulla governance (Il Sole 24 Ore, pag. 27)Ifis: i ... 27)Leonardo: Cingolaniun primo riassetto L'ex dg Cioffi verso l'uscita (Il Sole 24 Ore, pag. ...A metà 2016 si insedia un amministratore delegato francese, Jean Pierre Mustier, cheun ... Era necessario vendere Pioneer, Bank Pekao, Fineco,, svendere 17 miliardi di crediti in ...Alla fine anche il consorzio di garanzia è stato completato ed ha assunto impegni per un ammontare massimo di 807 milioni di euro , con BofA, Citigroup, Credit Suisse eche agiranno in ...

Mediobanca vara il nuovo piano, in tre anni 3,7 miliardi ai soci La Stampa

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 12 mag - Mercati: la Bank of England alza i tassi al 4,5%: possibili altre strette. Venti di recessione, ...Mediobanca nei primi nove mesi ha registrato risultati record con ricavi per 2.420 milioni (+13%) oltre i target del piano di 3 miliardi per l'intero esercizio. L'utile netto è salito del 10% a 791 mi ...