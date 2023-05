Mediaset | «Faremo un’offerta per i diritti tv Serie A ma possiamo anche fare a meno del calcio»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il Cfo di, Marco Giordani, ha rilasciato alcune dichiarazioni inerenti aitv dellaA per il periodo 2025-28. Le sue parole sono riportate dae Finanza., in sostanza, ha intenzione di presentarenell’ambito del bando pubblicato dalla Lega, ma con quello che Giordani definisce «un approccio razionale». Di seguito le dichiarazioni di Giordani: «ma con un approccio razionale. Occorre un approccio opportunistico».non ha bisogno delad ogni condizione, dichiara Giordani. Andranno fatte delle valutazioni. «Sappiamo che idelsono abbastanza carichi e quindi chiaramente ...

"Sappiamo che i diritti del calcio sono abbastanza carichi e quindi chiaramenteofferte in un modo razionale" ha proseguito Giordani ricordando come ad esempioabbia presentato delle ...un'offerta ma con un approccio razionale". Cosi' il cfo di MediaForEurope Marco Giordani ha ...opportunistico" che il gruppo intende adottare nel procedimento aggiungendo che le reti...

Domenica 4 giugno si ragiona per il montaggio di maxi schermi per la festa post partita (che sarà su Rai Due) in piazza Plebiscito, piazza Mercato, Scampia e Bagnoli. Sarà la festa ufficiale, nonostan ...