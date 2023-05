Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere CBAM | quali implicazioni per le aziende europee

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il 18 aprile 2023, il Parlamento europeo ha approvato la legislazione per l'implementazione di undidel(Carbon Border Adjustment Mechanism,) come parte del pacchetto dell'Unione Europea (UE) "Fit for 55 in 2030", che mira a ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030. Grazie a questo importante cambiamento legislativo, l'UE e la Cina si trovano ad un crocevia nella corsa globale alla neutralità delle emissioni di. Perciò, sorgono le seguenti domande: dove si intersecano gli interessi della Cina e dell'UE in materia di azione per il clima? Esaranno le conseguenze per le impresee cinesi? Gli obiettivi delSecondo il comunicato ...