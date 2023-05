MD | domani l’apertura del centro commerciale di Marcianise | ci lavoreranno in tutto 54 addetti

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sorge all’uscita del casello autostradale A1 di Caserta Sud l’areaMD in cui troveranno posto il primo punto vendita adella catena, il 24o in provincia di Caserta e il 126o in Campania, e gli store Grandarredo e Soreca Abbigliamento, insegne molto note nella regione e in tutt’Italia. L’AreaMD, il primo investimento di questo tipo del gruppo guidato dal Cav. Patrizio Podini, occupa una superficie totale di 4.700 m2 di cui 2.200 lordi destinati allo store MD che adotta il format più recente della catena “La Via del Fresco” su una superficie di vendita pari a 1.497 m2. Sorge in un’area in precedenza abbandonata che in una decina di mesi di lavoro è stata ripristinata e oggi si propone come un’opera di rivalutazione di quel territorio edi aggregazione grazie anche alla ...