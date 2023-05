McGregor per sempre | riflessioni su un’icona moderna

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) In una delle prime scene diForever, il nuovo documentario Netflix su Conor(il secondo dopo Notorious del 2017), vediamo il fighter più famoso di– il volto delle MMA nel mondo intero, colui che ha contribuito più di tutti a far compiere un salto al movimento intero da “sport estremo per pochi intenditori” a “spettacolo commercialmente appetibile se non ti impressiona il sangue” – giocare con il proprio figlio piccolo. Conor alza il piccolo Conor Jr. con il pannolino e ancora le pieghe da neonato sulle braccia fino alla sbarra per le trazioni e lo aiuta a sollevarsi. Oppure, sarebbe meglio dire, lo solleva simulando una trazione. Poi si stupisce del fatto che per qualche secondo il bambino resti appeso e, guardando dietro alla telecamera, dice una cosa tipo: Incredibile no? Si dà il caso che anche io abbia ...