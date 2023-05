McEnroe | «Tutti vogliono che Alcaraz vinca il Roland Garros Ha portato aria fresca»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Marca intervista John, la leggenda tennistica americana parla del, di Nadal, Federer, Djokovic e della nuova generazione di tennisti pronti a sostituirli. Ilvale meno senza la partecipazione di Rafael Nadal?: «È chiaro che ilnon sarà lo stesso senza Rafa. Ma essere padre batte qualsiasi altro aspetto della vita. Sono sicuro che Nadal ha fatto il possibile per giocare e che non voleva finire così. Ecco perché ha già detto che vuole ritirarsi a giocare il prossimo anno. Qualunque cosa faccia, dobbiamo rispettarlo. Faccio l’esempio di Murray, che continua a giocare ma non è più il giocatore che era un tempo. Vuole ritirarsi a modo suo e lo stesso vale per Rafa». Cosa cambia di più senza Nadal? ...

Sono Andrea Camarin e Fabrizio Genovese di Treviso, mali conoscono come Borg e, gli storici (e indimenticati) tennisti degli anni Settanta e Ottanta. E non solo in Italia: ...Ma mi ricorda abbastanza. La gente non aspettava altro che Mac sbroccasse. Sarà così anche ... Il salto di qualità chesognano, lui per primo, deve ancora avvenire. Sta imparando, non è ...Secondo, il posizionamento dello spagnolo nel torneo parigino è una questione più grande ... Lo spagnolo ha deciso di ritirarsi dai tornei di terra battuta a cui era iscritto, e ora è in ...

Si trattava di un travestimento. Andrea e Fabrizio sono due amici di Treviso e girano i tornei Atp di tutto il mondo camuffati come i loro idoli ...«You cannot be serious», come ringhiò feroce ad un giudice di sedia che gli chiamò out un servizio contro Tim Gullickson in quel di Wimbledon. E invece no, siamo serissimi se vi diciamo che John ...