Mbappé | arriva il colpo di scena | ' Non rinnoverà con il Psg' È rottura?

Il club parigino si prepara a ripartire dopo una stagione negativa , che ha visto l'ennesimo fallimento in Champions League , e l'intenzione è proprio quella di ripartire da, viste le ...Da La Platala conferma che gli attuali campioni europei in carica sono seri candidati al ... Virginius in almeno tre circostanze e poi Joujou e il pezzo pregiato Efekele, il 'clone' di...Dopo alieni come Messi, Ronaldo, Haaland elui. È un giocatore insostituibile. Quando non c'è, si sente'. NUMERI - Sanchez ha giocato 40 partite in stagione, segnando ben 17 gol e ...

Francia-Argentina 4-3, Mbappè è una furia e porta ai quarti i transalpini la Repubblica