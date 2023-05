Mbappé altra telenovela | il Psg ora trema

Leggi su sportnews.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nonostante la vittoria del campionato che potrebbe arrivare nel weekend, la stagione della squadra francese è stata molto deludente PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAMannata deludente, se non disastrosa per il Psg. La squadra del presidente Nasser Al-Khelaïfi ha fallito nuovamente, forse ancor di più che negli anni precedenti. In attesa di Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.