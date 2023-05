Maxi-rissa durante una partita a Roma | il Montespaccato | ”Lavori socialmente utili per i fautori”

(Di mercoledì 24 maggio 2023). Appena arriva il fischio finale, ecco accadere il pandemonio. Prima gli insulti, le parole grosse che accendono gli animi, e poi gli spintoni, i calci, fino ad arrivare ad una vera e propriogenerale, che coinvolge tutti: calciatori e dirigenti di entrambe le squadre. E’ la conclusione della finale regionale Under 18, tra il, che ha appena perso per 2-1 e la Boreale Don Orione. C’è stato bisogno dell’intervento delle forze dell’ordine, altrimenti lanon si sarebbe mai fermata., violentaper una sigaretta accesa sul tram 2: Atac costretta ad attivare i bus sostitutivial fischio finale di-Don Orione Una scena che viene, poi, trasmessa in diretta ...

Abbonati per leggere anche Leggi anche Viterbo,e tamponamenti al distributore dopo una notte in discoteca... un'area già segnalata nei giorni […] Cronaca Genova Genova,a Sampierdarena: 1 arresto e 6 denunce Posted on 11 Ottobre 2022 11 Ottobre 2022 Author Redazione Megala scorsa ...Calci, pugni, macchine ammaccate. Insomma, una. Protagonista un gruppo (piuttosto nutrito) di giovani reduci da una notte in discoteca: la lite si è scatenata a Viterbo, in un distributore sulla Cassia nord, intorno alle 4 della notte ...

Maxi rissa per l'uso di un locale: sette feriti, uno in prognosi riservata ilmessaggero.it

Conclusione della finale regionale Under 18, il Montespaccato ha appena giocato e perso 2-1 contro la Boreale Don Orione che si è appena aggiudicata il titolo regionale ed ...Sangue e arena a Tagliacozzo in via delle Mimose: durante la notte si è scatenata una rissa e si sono scontrati due clan composti da giovani egiziani. Ferito gravemente uno straniero che ...