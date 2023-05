Max Verstappen | duro colpo per il pilota | piovono conferme | c’è l’annuncio ufficiale

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Max, ilolandese continua a mostrare il proprio malcontento per un motivo ben preciso:per il, ecco perché. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Hamilton sogna di spodestare, magari con un clamoroso trasferimento di cui si è tanto parlato nell’ultimo periodo, un modo per cercare di fermare il Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La corsa del Principato potrebbe così interrompere la striscia di cinque successi consecutivi della Red Bull che dura da inizio campionato, tre pere due per Sergio Perez . A Monaco ci ...si presenterà da favorito, Sergio Perez , suo compagno, proverà a batterlo, come avvenuto l'anno scorso. Charles Leclerc , invece, proverà a essere finalmente profeta in patria sulle ...... è che qualcuno finalmente dia filo da torcere alla Red Bull e che all'interno del drink team , come minimo, Perez riesca a insidiare, perché un'altro monologo difinirebbe col ...

Domenicali bacchetta Verstappen: "Sprint Non deve essere egoista" | FP FormulaPassion.it

L'arte del provocare. Non è un mistero che a Helmut Marko, consulente della Red Bull, piaccia stuzzicare i rivali in F1. Nelle ultime ore la notizia del Daily Mail di un ipotetico approdo di Lewis Ham ...Pronostici F1 GP Monaco 2023. Dopo l'annullamento del GP Emilia Romagna la Formula 1 torna in pista nelle stradine di Montecarlo.