Max Pezzali per la prima volta al Circo Massimo con ”Circo Max” | un evento unico con tantissimi artisti

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Per laMaxsarà aconMax: unconospiti e. Maxalil 2 settembre 2023 MAX, indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con oltre 30 date interamente Sold Out nei Palazzetti, che hanno seguito lo strabiliante doppio appuntamento – sempre tutto esaurito – allo stadio San Siro nel luglio scorso, torna sul palco per quella che si preannuncia una festa straordinaria, che concluderà in grande le celebrazioni dei 30 anni di carriera di uno degliitaliani più ...

Confessa il suo amore per la città eterna e non biasima il silenzio di Springsteen sull'Emilia - Romagnasul Belvedere Tarpeo, in Campidoglioarriva per la conferenza stampa ...Uscito a dicembre del 2019, il singolo di'In questa città', inizia a rimbalzare sui telefoni cellulari dei romani durante i giorni della prima serrata. È così che l'artista lombardo ...Roma, 24 mag., indiscusso protagonista della stagione live italiana 2022/2023 con oltre 30 date interamente sold out nei Palazzetti, che hanno seguito il doppio appuntamento sempre tutto esaurito allo ...

Gigi D'Alessio, concerto a Napoli con Max Pezzali, Nino D'angelo e Pio e Amedeo ilmattino.it

Una festa-festival sarà quella che attende Max Pezzali il 2 settembre al Circo Massimo a Roma. Arrivato nella Capitale ieri sera in moto da Pavia, l'ex leader ...Max Pezzali al Circo Massimo: video a Roma per la presentazione con l'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato.