Max Giusti svela il suo segreto oscuro | Ho rifiutato una proposta indecente Ecco cosa è successo

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Max, il famoso attore e conduttore italiano, recentemente ha rilasciato un'intervista in cui ha toccato diversi temi importanti e ha fatto una rivelazione che nessuno si sarebbe aspettato. Con la sua lunga carriera sia nel mondo della televisione che del teatro, Maxha accettato sempre tutte le sfide che si è ritrovato davanti senza rimpianti. Ma c'è unache ha ricevuto e che ha deciso di rifiutare: l'entrata in politica. Scopri di più nell'articolo. Diparliamo in questo articolo... Maxil volto più amato dal pubblico italiano Torna al teatro con Il Marchese del Grillo Rilascia una lunga intervista toccando alcuni temi importanti Rifiuta unadi entrare in politica Continua ad avere tanti progetti da realizzare Max ...