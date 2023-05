Maura Latini supervisiona i progetti sociali Coop | come la campagna di sostegno alla protesta iraniana

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nata a Firenze,dal 2019 è amministratrice delegataItalia. Ha iniziato a lavorare a 15 anni durante le vacanze scolastiche. «Aiutavo la famiglia e avevo voglia di autonomia economica». A 20 anni è diventata cassiera in un supermercato. «Ho lavorato tanto e, strada facendo, mi sono preparata, avevo voglia di crescere per avere autonomia nel fare. Ho salito tutti i gradini della scala organizzativa di un punto vendita. L’ascensore sociale negli anni ’80 funzionava». Oggi,Ceo,si occupa di diffondere i valori dell’insegna, dei prodotti a marchio e delle negoziazioni con la grande industria. Ama gli animali, adora dipingere, leggere e viaggiare., amministratrice delegata di ...

... in 23esima posizione, nominato alla guida della Formula 1; l'ad di Terna Stefano Donnarumma (al 55esimo posto) che ha inaugurato la linea elettrica green Capri - Sorrento; l'ad di Coop(...All'incontro parteciperà anche, AD di Coop, che racconterà l'impegno per la parità di genere nelle filiere agricole femminili italiane, soprattutto nel Sud Italia, e la campagna Close ...... in 23esima posizione, nominato alla guida della Formula 1; l'ad di Terna Stefano Donnarumma (al 55esimo posto) che ha inaugurato la linea elettrica green Capri - Sorrento; l'ad di Coop(...

Al lavoro con... Maura Latini, amministratrice delegata di Coop Italia Io Donna

I negozi fisici «amplificati» dal digitale, la cavalcata dell’e-commerce, i consumatori alla ricerca di esperienze d’acquisto immersive. La quinta edizione del talk di Rcs Academy e Corriere della Ser ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...