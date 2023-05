Mattarella riceve al Quirinale il presidente della Repubblica d' Angola

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il, Sergio, ha ricevuto alild', Jo o Manuel Gonçalves Lourenço, in visita di Stato in Italia. Accolto con tutti gli ...

Mattarella riceve il presidente della Repubblica d'Angola: "Tra noi amicizia e collaborazione" RaiNews

