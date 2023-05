Mattarella “Angola protagonista di pace e stabilità in Africa”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – “L’dinel continenteno”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, al fianco del presidente dell’, Joao Lourenco, in visita di Stato a Roma. “Sapendo quanto siadi alcune iniziative di, ho chiesto alcune valutazioni al presidente Lourenço” in merito “alle tensioni nelle zone dei Grandi Laghi e in Sudan” ed “è stato per me di grande interesse ascoltare le sue indicazioni”.“Abbiamo parlato anche della necessità di collaborazione crescente tra l’e l’Unione europea, esaminando i vari passaggi e l’impegno dell’Italia a spingere dentro l’Unione perchè cresca questa collaborazione con ...

