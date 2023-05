Maternità surrogata | Zan | ' destra folle ha gettato maschera | vuole annientare famiglie arcobaleno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag (Adnkronos) - "Lasta sferrando un attacco senza precedenti alla comunità Lgbtq+. Un disegno, preciso dal punto di vista politico, chediscriminare le persone". Lo dice Alessandro Zan, deputato del Pd, in una diretta su Instagram dalla commissione Giustizia della Camera, dove è in discussione il provvedimento sulla. "Sono iniziati i voti degli emendamenti che prevedono la Gpa come reato universale.. Ma perchè si occupano di Gpa? Come scusa per discriminare e criminalizzare le-spiega Zan-. Noi abbiamo proposto un emendamento a questa legge, abbiamo detto occupiamoci della vita di questi bambini, facciamo una legge per riconoscerli e per dare gli stessi ...