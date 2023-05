Maternità surrogata | Zan | ‘da destra volontà persecutoria contro famiglie arcobaleno’

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “In commissione giustizia laha appena bocciato il nostro emendamento per tutelare tutti i figli di questo Paese, come chiedono Consulta, Corte di giustizia UE e centinaia di sindaci al Parlamento. Hanno confermato la lorolearcobaleno”. Così Alessandro Zan del Pd su twitter. L'articolo CalcioWeb.

Nella terza stagione si parlerà anche di, di co - genitorialità e di standard di bellezza. Ci sarà spazio anche per il delicato intervento chirurgico al viso che ha dovuto subire ...Tra gli argomenti trattati in questa nuova stagione ci sono la, la co - genitorialità e gli standard di bellezza fissati dai membri della famiglia. Ci sarà anche una lite molto ...Al centro anche la, la co - genitorialità e Kylie Jenner prenderà coscienza degli standard di bellezza fissati dalla famiglia. La seconda stagione di ' The Kardashians ' si era ...