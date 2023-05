Maternità surrogata | Lgbtq | adozioni | cosa ne pensano gli italiani

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Poco meno di 4su 10, il 39,5%, si dichiarano a favore della. Il dato appare in lieve aumento rispetto al 2022, quando solo il 36,5% del campione aveva espresso opinione ...

Poco meno di 4 italiani su 10, il 39,5%, si dichiarano a favore della. Il dato appare in lieve aumento rispetto al 2022, quando solo il 36,5% del campione aveva espresso opinione favorevole, ma in flessione rispetto al 2020 (40,2%). Lo rileva l'...Lapotrebbe diventare un reato universale entro giugno. Fratelli d'Italia accelera infatti sulla approvazione della legge e lo fa all'indomani della contestazione di alcune donne nei ...Opera di aleXsandro Palombo sulla. Rimosso il murales con Schlein e Meloni nude e incinte. Palombo, 'per il Comune di Milano l'opera è troppo politica' Il premier Giorgia Meloni e la leader del Pd Elly Schlein sono ...