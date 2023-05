Materie prime | Urso | Ue ci indichi percorso per raggiungere obiettivi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - "Noi assolutamente condividiamo che bisognaal più presto l'autonomia strategica dell'Europa sullecritiche per non passare dalla subordinazione pagata a carissimo prezzo dell'energia fossile russa a una peggiore più grave subordinazione alla Cina sulleche servono alla transizione ecologica digitale". Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, in occasione del convegno Iren e Ambrosetti sullecritiche. "L'Europa ci dice che dobbiamo farlo in fretta, ci poneambiziosi, quello del 10% di estrazione dicritiche da qui al 2030 - continua- cioè nei ...

Si è tenuta oggi, 24 maggio a Roma, presso la sede dell'Ara Pacis, la presentazione del Position Paper "critiche e produzioni industriali italiane. Le opportunità derivanti dall'economia circolare" - realizzato da The European House " Ambrosetti in collaborazione con Iren . L'evento di ...'Lecritiche provengono da fuori dall'Europa e in particolare dalla Cina. L'Europa e l'Italia sono dipendenti dall'importazione di questi materiali. E' importante avere un approvvigionamento ...' Noi riteniamo che l'Africa non vada depredata di due risorse: leenergetiche e minerali e le risorse umane ' ha spiegato il viceministro, chiarendo che ' le migrazioni rappresentano ...

