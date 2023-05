Materia prime | Dal Fabbro Iren | Europa e Italia dipendono dalla Cina

Lo sottolinea Luca Dal Fabbro, presidente dell'Iren, in occasione della presentazione Rapporto Ambrosetti sulle materiecritiche. ''Dobbiamo fare una politica di approvvigionamento che renda il ......hanno partecipato nove dei principali consiglieri dell'amministrazione Biden indi scienza, ... i funzionari sono in procinto di finalizzare una legislazione che potrebbe essere una delle...La task force annunciata da Lepore Il Comune di Bologna ha annunciato leazioni a seguito ... mettendo a disposizione di tutta la comunità dati, evidenze e ipotesi di lavoro indi ...

Lo sottolinea il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in occasione del convegno Iren e Ambrosetti sulle materie prime critiche. Si tratta di 2 miliardi di euro che servono "per ...(Adnkronos) – ”Le materie prime critiche provengono da fuori dall’Europa e in particolare dalla Cina. L’Europa e l’Italia sono dipendenti dall’importazione di questi materiali. E’ importante avere un ...