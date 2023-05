Materia prime | Dal Fabbro Iren | Europa e Italia dipendono dalla Cina

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - ''Le materiecritiche provengono da fuori dall'e in particolare. L'e l'sono dipendenti dall'importazione di questili. E' importante avere un approvvigionamento quanto più indipendente da eventuali crisi di prezzo o crisi geopolitiche, come è accaduto per il gas lo scorso anno''. Lo sottolinea Luca Dal, presidente dell', in occasione della presentazione Rapporto Ambrosetti sulle materiecritiche. ''Dobbiamo fare una politica di approvvigionamento che renda il Paese resiliente -aggiunge Dal- individuare ili e le industrie che vengono impattate dal non averli. Istituzioni, industria e ...