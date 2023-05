Materazzi | «Se la Fiorentina può battere l’Inter noi il Manchester City!»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Oggi è la giornata della finale di Coppa Italia manon può non pensare a quella di Champions League. Così l’ex giocatore nerazzurro, ai microfoni di Sportmediaset, sul pronostico di-Inter (vedi probabile formazione) e su quello della super sfida del 10 giugno contro ilCity. FINALI – Marco, da buon interista, accende il clima a poche ore dalla finale di Coppa Italia: «Inter esono due squadre che giocano bene a calcio quindi sarà sicuramente un bello spettacolo perché nessuno rinuncia a giocare. È una finale quindi è normale che ci sarà un po’ d’attesa. Penso che, come tutti pronosticano la vittoria delCity in Champions League, stasera tutti dovrebbero pronosticare la. Il calcio è bello per ...

I grandi ex della Serie A si sfidano a poche ore dalla finale di Coppa Italia tra Inter e. Il countdown di avvicinamento è iniziato ufficialmente martedì pomeriggio, con l'arrivo ......Commenta per primo È il grande giorno di- Inter, la finale di Coppa Italia. Stasera in campo le squadre di Italiano e Inzaghi a ... Luca Toni , Andrea Pirlo , Marco, Gianluca ...... ma sarei contento se vincesse lae poi i nerazzurri si rifacessero vincendo la Champions". Altri ex giocatori che saranno presenti in tribuna sono, fra gli altri, Marco, Andrij ...

Materazzi: “Fiorentina può battere l’Inter, l’Inter può battere il City. Mi auguro che…” fcinter1908

Marco Materazzi, intervenuto a Sport Mediaset, ha parlato così: "Per tutte le grandi squadre, questo è il momento del raccolto" ...L’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi ha voluto parlare di quelle che sono le sensazioni sulla finale di Coppa Italia Tramite Sport Mesiaset, l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi ha voluto pa ...