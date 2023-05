(Di mercoledì 24 maggio 2023) TORINO - FPT Industrial, brand di Iveco Group per i sistemi di propulsione e leader nel mondo per la produzione di soluzioni a basso impatto ambientale, e, la leggendaria Casa del Tridente, ...

Perfettamente in linea con il DNA di, il sistema di propulsione elettrica di FPT Industrial offre prestazioni eccezionali, unite alla qualità di prim'ordine e all'eleganza tipiche del ...haYCOM per ritornare nelle competizioni GT . Il Tridente e l'azienda leader nelle tecnologie avanzate hanno stretto un accordo di partnership tecnica per la nuovaGT2 . Dopo ......Diesel è il vero collante del set della saga di Fast & Furious Fabio Rovazzi e John Cena 'Ho... I brand di automobili preferiti di Cena, rivelati a Rovazzi, sono Fiat, Alfa Romeo,, ...

Maserati ha scelto Ftp per la Gran Turismo Folgore 100% elettrica ... Italpress

TORINO - FPT Industrial, brand di Iveco Group per i sistemi di propulsione e leader nel mondo per la produzione di soluzioni a basso impatto ambientale, e Maserati, la leggendaria Casa del Tridente, h ...Maserati lavora con YCOM per tornare nelle competizioni GT. La casa del tridente ha scelto l'azienda leader nelle tecnologie avanzate e specializzata nello sviluppo di progetti legati al motorsport co ...