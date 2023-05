Martha Stewart | 81 | fa debutto ‘storico’ come ragazza copertina per la rivista Sports Illustrated Swimsuit

(Di mercoledì 24 maggio 2023)è una! La guru lifestyle ha fatto made il suonellanel famoso numero(dedicato ai costumi). L’edizione 2023 includeva tre altre star nella: Megan Fox, Kim Petras, e Brooks Nader. A 81 anni,è la più anziana ad apparire in. “Quando ho saputo che sarei stata sulladi, ho pensato ‘Beh, molto bene’, sarò la persona più anziana mai apparsa sulladi”, ha amesso. ”E non penso alla mia età così ...

Martha Stewart, posa a 81 anni in costume per Sports Illustrated - Luce Luce

