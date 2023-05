Marotta | «Inzaghi? La pressione fa parte del gioco | è dibattito costruttivo | non polemica»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’amministratore delegato dell’Inter, Beppe, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset pochi minuti prima del fischio di inizio della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. E’ la seconda finale consecutiva di Coppa Italia che si aggiudica l’Inter.commenta questo risultato. «Il progetto è un termine fuori luogo. L’Inter deve essere sempre protagonista e questo appuntamento ci inorgoglisce. Vogliamo alzare questa coppa, contro un avversario che sta facendo molto bene». Qual è l’errore da non fare stasera?: «Ci vorranno motivazione e determinazione. Non è facile e la cosa da non fare è pensare all’appuntamento della Champions. Portiamo a casa questo primo traguardo, cerchiamo di chiudere bene il campionato e poi rimane quel sogno che si è trasformato in realtà». Darmian è un giocatore molto ...