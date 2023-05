Le, presidente del gruppo dei deputati RN, è attesa mercoledì pomeriggio 24 maggio all'Assemblea nazionale francese davanti alla "commissione parlamentare d'inchiesta sulle ingerenze ...La commissione parlamentare d'inchiesta sulle interferenze straniere ascolterà mercoledì (24 maggio) la leader dell'estrema destraLe. Si tratta di un'audizione molto attesa, a causa dei ...La commissione parlamentare d'inchiesta sulle interferenze straniere ascolterà mercoledì (24 maggio) la leader dell'estrema destraLe. Si tratta di un'audizione molto attesa, a causa dei legami sospetti tra il suo partito nazionalista e la Russia. La commissione d'inchiesta è stata lanciata dal partito di Le, ...

Marine Le Pen al parlamento per spiegare prestiti russi al partito Agenzia askanews

Il candidato del Raduno Nazionale per le ultime tre elezioni presidenziali sarà ascoltato alle 14, secondo un comunicato stampa dell'Assemblea. "Dicevamo fin ...Parliament’s committee of enquiry into foreign interference in politics will hear far-right leader Marine Le Pen on Tuesday – a highly anticipated hearing due to suspicions of links between her ...