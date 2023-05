Maria mediatrice per eccellenza | è sempre giusto rivolgerle la nostra preghiera?

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Laalla Vergine, in particolare durante nei momenti dell’anno liturgico dedicati a lei, ma èbenele nostre intenzioni?, colei che l’Altissimo ha scelto come Madre del Salvatore, accompagna al suo Trono Santo tutte le nostre invocazioni. Come una madre premurosa, ascolta le parole dei suoi figli e media perché L'articolo proviene da La Luce di

Iniziativa curata nei minimi dettagli dall'equipe multidisciplinare: Cristina De Chiarainterculturale, Michela Raffa coordinatrice progetto,Carmen Leggieri insegnante di italiano ...... l'intercessione, la verginità, l'immacolato concepimento, i dolori sofferti, l'assunzione di,... E sempre è stata ribadita la presenzae soccorritrice della Madonna per chi la invoca, a ...Dice, ancora, Sant'Agostino, in una sua Preghiera: 'O Vergine, quello che Dio può per la sua Volontà, Tu lo puoi per la tua Preghiera!', è launiversale di tutte le grazie, e ...

Quell'innocente bisogno di aiuto che tutti cerchiamo nella mamma Avvenire

L'associazione Diakonia durante l'assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio direttivo per il triennio 2023-2026, costituito da Maria Cecilia Pegoraro, nuova presidente, dai confermati consigli ...Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha nominato l'ad di GbSapri componente del Comitato per il triennio 2023-2026.