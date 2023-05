Maria Esposito riceve un dolce regalo che onora il suo personaggio | Rosa Ricci

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 24 maggio 2023)undolcissimo: ecco cosa mostra l’interprete di. Ilè dedicato proprio a questoSono iniziate da pochissimo le nuove registrazioni di Mare Fuori. Tantissimi sono i fanghi in questo momento stanno correndo fuori la marina militare di Napoli che, ha deciso di concedere una parte della struttura per poter registrare le scene in cui i ragazzi si trovano in carcere. Una location che in questi ultimi mesi è stata visitata tantissime volte, ma con l’inizio delle riprese sono tantissime le persone che sono a corse per cercare di vedere i propri idoli. Dovrebbe fare sicuramente piacere, ma spesso gli appassionati non riescono proprio a contenersi e, è stata mostrata pochi giorni fa una scena di uno ...