Maria Antonietta venerdì 28 luglio a Villa Manin Estate

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Quinto nome e quinta sorpresa che anticipa il cartellone completo degli attesi “Concerti nel Parco” di2023:28(ore 18:30), cantautrice eclettica e una delle voci più amate dell’alternative italiano, presenterà il suo nuovo disco “La Tigre Assenza”. Biglietti in vendita – al prezzo simbolico di 5 euro + dp – da oggi, online su Ticketone.it, Ticketmaster.it e in tutti i punti vendita autorizzati. In uscita il 26 maggio e già in preorder, a 5 anni dal precedente lavoro dell’artista, “LA TIGRE ASSENZA” contiene i tre singoli “Arrivederci” uscito a gennaio, e “Per le ragazze come me” realizzato con la collaborazione di Laila Al Habash, sangue romano e palestinese, già una delle grandi promesse della scena italiana e ...