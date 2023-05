Marco Mengoni | la trilogia si chiude con ‘MATERIA Prisma’ | «Urlo la possibilità di essere uomini liberi»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 24 maggio 2023) ‘L’ultima canzone’ del progetto’ arriva con ‘, terzo capitolo dellamusicale iniziata dacon ‘Terra’ e proseguita con ‘Pelle’. L’artista, che sta vivendo un periodo quanto mai intenso, si racconta con l’entusiasmo e la soddisfazione di sta raccogliendo frutti importanti. E non nasconde una certa stanchezza che passa però in secondo piano di fronte a quello che rappresenta il completamento di un discorso amplissimo, divenuto via via più coraggioso nei temi e nella forma. In(Prisma)’,attraversa e si lascia attraversare da pensieri, riflessioni, frustrazioni, rabbia e pacificazione da equilibrista facendo versare lacrime di sudare e pianto. Un po’ come è la vita. E i riflessi cromatici diventano occasione di ...