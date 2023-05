Marco Mengoni | «In “Materia Prisma” canto rabbia | gioia | paura | momenti intimi» E c’è anche Elodie

Leggi su amica

(Di mercoledì 24 maggio 2023), 34 anni. Il 26 maggio esce il suo nuovo album “Materia (Prisma)” (Epic Records Italy / Sony Music Italy), che conclude la trilogia multiplatino “Materia”. Dal 17 giugno al via il tour “negli Stadi”, gran finale live a Roma il 15 luglio al Circo Massimo. In autunno le tappe in Europa (foto uff stampa/Andrea Bira)presenta il nuovo album Materia (Prisma), in uscita il 26 maggio, in una sala prove di Milano piena di sole, orchidee bie piante verdi. «A casa parlo alle mie piante, le bacio. Per questo, appena finisco il tour in Italia e in Europa voglio viaggiare, andare all’estero, imparare un’altra lingua. Per due mesi al massimo però: non mi fido di chi le cura quando sono via». L’album, terzo e ...