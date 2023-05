Marco Mengoni | «Bandiera Rainbow all’Eurovision? Finalmente ho avuto dei commenti negativi! Non c’è differenza tra il me che bacia le piante a casa e il me che sto sul palco»

Leggi su davidemaggio

(Di mercoledì 24 maggio 2023)(ph Andrea Bianchera)vuole far sentire la sua voce. Cantare la sua musica ma anche urlare il suo pensiero, le sue paure e la sua rabbia. In Materia (Prima), album che chiude una trilogia e che esce venerdì, il vincitore di Sanremo 2023 si esprime a più livelli, in maniera sfaccettata proprio come la più affascinante delle figure geometriche (e il suo piatto preferito: la parmigiana di melenzane!).ribadisce la sua paura per i tempi che viviamo in una critica neanche troppo velata all’attuale Governo, come emerso nel corso dell’incontro stampa di presentazione dell’ultima fatica discografica. L’introduzione del brano The Damned of the Earth, in cui affronta il tema del caporalato, dà il la per una riflessione a 360 gradi: “E’ come se ci fosse un assolutismo per ...