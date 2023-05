Marchetti | Napoli | forse il 4 giugno De Laurentiis presenterà il nuovo allenatore e saluterà Spalletti

Leggi su terzotemponapoli

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Luca, giornalista Sky, è intervenuto su Radio Marte in ForzaSempre. Queste le sue parole: "Per ora non sappiamo ancora quale sarà il profilo del prossimodel. Per noi si dovrebbe continuare su un progetto tattico, che prevede il 4-3-3, e mettere nelle migliori condizioni di lavorare colui che sarà il prossimoappunto. -afferma- Al momento c'è materiale umano e tecnico che può ben esprimersi col 4-3-3 con grande soddisfazione. Se cambiasse il modulo uno dei problemi potrebbe sorgere a centrocampo perché i calciatori azzurri sono abituati a giocare a 3. Penso a Lobotka che, come perno del centrocampo a tre, è decisamente un giocatore superiore; Zelinski se deve essere rinnovato è una mezz'ala di grande qualità. Quindi, ...