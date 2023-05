Marchetti | «Inzaghi | grande merito Inter nel momento migliore»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Arrivano elogi per Simone, in grado di raddrizzare una stagione che sembrava naufragare. Il giornalista di Sky Sport Lucaha analizzato ildell’e il lavoro del tecnico nerazzurro. MERITI – Questo il pensiero di Lucasuldell’e sul lavoro di Simone: «Ildiè stato quello di trovare gli strumenti per superare ildifficile. Non era scontato, si parlava già di una possibile mancata conferma. Ha ridato smalto alla squadra e ha recuperato giocatori come Brozovic e Lukaku, giocatori con grandissima qualità ed esperienza che ora stanno bene.e Fiorentina sono le uniche due in ...