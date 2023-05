Marcello Cesena | chi è | età | carriera | personaggi | chi è il compagno | libro | vita privata | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili che sono presenze fisse del programma e aCirillo e Demo Morselli che presenteranno il loro spettacolo Tu vuò fa’ l’americano, la padrona di casa accoglierà in studio anche. Che si racconterà a cuore aperto: dalla comicità pungente al debutto come scrittore. Dagli esordi al debutto diè nato a Genova il 5 settembre del 1956 ed è un noto comico, attore, regista, sceneggiatore, imitatore e scrittore. Sappiamo che ha trascorso l’adolescenza rifacendo in super8 i film di Dario Argento, poi ha ...