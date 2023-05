Manila Nazzaro frequenta un noto volto nel mondo della danza? L’indiscrezione 

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 24 maggio 2023)unnel? Ecco cosa è emerso dalunneldopo il Grande Fratello Vip ha intrapreso l’avventura in radio come speaker radiofonica e oggi prosegue la sua brillante carriera spaziando tra un progetto professionale e l’altro. L’ex gieffina ed ex Miss Italia da alcuni mesi ha ufficializzato la rotturastoria d’amore con Lorenzo Amoruso.si divide tra lavoro e i suoi due figli e intanto nelle ultime ore è apparso un ...