Manchester City | Guardiola | 'Sto studiando l'Inter | mi ha impressionato e può batterci'

(Di mercoledì 24 maggio 2023) È l’uomo del momento, quello che può portar via all’il sogno Champions e realizzare il suo e quello del...

Torneranno in campo per giocarsi due finali europee: la Fiorentina contro il West Ham (Conference League), l'Inter contro il(Champions League). I nerazzurri sono i detentori del ...1 Pep Guardiola incensa i prossimi avversari nella finale di Champions League alla Gazzetta dello sport: 'Ho cominciato a guardare qualche minuto di Inter, qualche situazione, e sono davvero ......20.00 Italia - Nigeria (Mondiali Under 20) - RAI SPORT 20.45 Rangers - Hearts (Scottish Premiership) - ONEFOOTBALL 21.00 Fiorentina - Inter (Finale Coppa Italia) - CANALE 5 Brighton -...

Torneranno in campo per giocarsi due finali europee: la Fiorentina contro il West Ham (Conference League), l'Inter contro il Manchester City (Champions League). I nerazzurri sono i detentori del ...Guardiola, tecnico del Manchester City, ha rilasciato delle dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato dell'Inter ...