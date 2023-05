Manchester City | Guardiola | ‘Ho visto qualche minuto di Inter e sono impressionato’

L'operazione triplete delè già partita. In campo comincia da Brighton, e dalla squadra di Roberto De Zerbi che Pep Guardiola tanto ammira. Ma nella testa del tecnico che ha appena vinto la Premier League per ...Julian Alvarez nel mirino del Bayern Monaco per la prossima stagione. I bavaresi sono a caccia di un 9 per l'attacco e hanno messo gli occhi sulla punta argentina, che alè chiusa dal fenomenale Erling Haaland. Alvarez ha un contratto con gli inglesi fino al 2028 e potrà andarsene solo in caso di una grande offerta. A riportare l'indiscrezione è Olé. Un'...La Curva Nord dell' Inter innesca una polemica che investe la finale che vedrà la squadra nerazzurra giocarsi la Champions League a Instabul contro il. Il tifo organizzato ha lanciato strali sulla mancata possibilità del loro supporto alla squadra, lamentando il fatto di poter sostenere gli uomini di Inzaghi e di essere derubricati a ...

Le Iene consegnano la Champions al Manchester City: ecco le reazioni di Gundogan e Guardiola fcinter1908

“Adesso è il momento cruciale per la società, non per Roberto e i giocatori ma per la società. Dobbiamo mantenere questo livello, costruire una squadra per migliorare il nostro livello. Non ho mai ...Pep Guardiola parla della finale di Champions e dice la sua sull'Inter, mettendo in guardia tutto l'ambiente City ...