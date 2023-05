Manchester City | Guardiola | ‘Ho visto qualche minuto di Inter e sono impressionato’ | Serie A

(Di mercoledì 24 maggio 2023) 2023-05-24 01:01:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Pepincensa i prossimi avversari nella finale di Champions League alla Gazzetta dello sport: “Ho cominciato a guardaredisituazione, edavvero impressionato. Mi hanno impressionato per quello che fanno, per il loro linguaggio del corpo. Dopo aver cominciato a guardarli, ho chiamato degli amici che vivono in Italia per chiedere loro un parere sull’: mi hanno detto tutti di stare all’erta perché fanno sul serio. Non c’era bisogno che me lo dicessero: l’avevo già capito guardando quei pochi minuti, quelle situazioni. Certo che l’può batterci. Hanno vinto questo trofeo tre volte e ...

L'operazione triplete delè già partita. In campo comincia da Brighton, e dalla squadra di Roberto De Zerbi che Pep Guardiola tanto ammira. Ma nella testa del tecnico che ha appena vinto la Premier League per ...Julian Alvarez nel mirino del Bayern Monaco per la prossima stagione. I bavaresi sono a caccia di un 9 per l'attacco e hanno messo gli occhi sulla punta argentina, che alè chiusa dal fenomenale Erling Haaland. Alvarez ha un contratto con gli inglesi fino al 2028 e potrà andarsene solo in caso di una grande offerta. A riportare l'indiscrezione è Olé. Un'...La Curva Nord dell' Inter innesca una polemica che investe la finale che vedrà la squadra nerazzurra giocarsi la Champions League a Instabul contro il. Il tifo organizzato ha lanciato strali sulla mancata possibilità del loro supporto alla squadra, lamentando il fatto di poter sostenere gli uomini di Inzaghi e di essere derubricati a ...

Il Bayern Monaco è alla disperata ricerca di un nuovo attaccante in estate. Di recente, Randall Kolo-Mane dell'Eintracht Francoforte è stato considerato ...Sneijder: «Inter-Milan La qualificazione non è mai stata in dubbio». Le parole dell’ex calciatore nerazzurro sull’euroderby Wesley Sneijder ha parlato ai microfoni… Leggi ...