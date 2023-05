Manchester City | Guardiola fa chiarezza sul futuro | 'Resto al 100% anche se'

(Di mercoledì 24 maggio 2023) In conferenza stampa, l'allenatore del, Pep, ha parlato del suoin Inghilterra: 'Resterò qui...

Tagliare fuori altre rivali comeUnited enon è stata opera semplice, ma secondo fonti argentine de 'La Nacion', il calciatore sarebbe vicinissimo alla firma coi 'Reds'. Nulla da fare ...I nerazzurri invece cullano il sogno Champions nella finalissima di Istanbul contro i campioni d'Inghilterra del, ma intanto vogliono arricchire la bacheca di Viale della Liberazione ...La finale di Champions League traed Inter è distante 17 giorni, ma è polemica per i biglietti da parte della Curva Nord nerazzurra: "Impensabile fare la coda. Rispetto per la Nord!!!", il chiaro messaggio del tifo ...

In campo alle 21 allo stadio Olimpico di Roma. Italiano sfida Inzaghi. Per tutte e due un antipasto delle finali europee (ANSA) ...Un chiaro messaggio rivolto alla società: "Ci aspettiamo che sappia intervenire a difesa di chi quei cori e quelle coreografie le crea e le studia nei minimi particolari per testimoniare un amore che ...