Mamma uccide il figlio di 2 anni e lo porta alla cassa del market | il pm chiede 30 anni | ' Omicidio consapevole e premeditato'

'In gravidanza si prendeva a pugni in pancia e voleva dargli fuoco' Bambino ucciso a Perugia, ladiceva: 'Meglio abortire'. Le frasi choc in chat con un'amica La ricostruzione Secondo la ...Secondo quanto riferito dalladella 16enne, inoltre, in casa erano nascosti quasi seimila euro che ora sarebbero spariti: "Il posto (in cui erano nascosti, ndr) solo lui lo sapeva, lui e io", ...Domenica sera, prima di essere travolto e ucciso dall'auto pirata, attorno alle 21.30, ha chiamato sua madre Chandima: "non ti preoccupare , - ha detto - torno da te prima che finisca la ...

Mamma uccide il figlio di 2 anni e lo porta alla cassa del market, il pm chiede 30 anni: «Omicidio consapevole leggo.it

Trent'anni di galera. È la richiesta del pm per Erzsebet Bradacs, la donna che uccise il figlio di 2 anni nel 2021, a Po' Bandino di Città della ...Massacrò la vicina di casa: la perizia inchioda il bancario-blogger: «Nessun disturbo psichico». Ora rischia l’ergastolo ...