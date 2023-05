Maltempo su Brescia | cede un argine e le auto finiscono nel fiume

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Una scena che si ripete a distanza di poche migliaia di chilometri. Sue sulla provincia si è abbattuta una vera e propria bomba d'acqua. Critica la situazione in città: in pochi minuti è scesa un quantità d'acqua impressionante e pure la grandine. Sono stati chiusi i sottopassaggi di via...

L'ondata diannunciata, è arrivata sunel tardo pomeriggio di oggi. Preceduta da vento forte, si è poi concertizzata con un forte scroscio di pioggia (quella che di solito cade in giorni), ...In pochi minuti è caduta la pioggia di giorni e la valle del Garza è letteralmente finita sott'acqua. Danni a Caino dove un terrapieno ha ceduto di schianto e riversato sulla provinciale del Cafaro, ......"La Montagnola dei libri" nel parco della Rocca dei Terzi di Sissa (in caso diin sala ... dal Parmense alla provincia di Modena sino alla provincia di. "La nostra giuria - commentano ...

Maltempo nel Bresciano: in pochi minuti è caduta la pioggia di giorni Giornale di Brescia

In pochi minuti nel Bresciano è caduta la pioggia di giorni, provocando allagamenti e danni. Nel giro di mezzora la centrale operativa dei Vigili del fuoco ha ricevuto oltre 50 chiamate. La prima ad ...Sono stati soccorsi dagli agenti della Polizia Locale di Brescia i due occupanti di un'auto in panne in un sottopasso cittadino allagato. Paura ma per fortuna nessuna conseguenza.