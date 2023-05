Maltempo senza fine | le previsioni dei prossimi giorni sono allarmanti

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L'Emilia Romagna è stata duramente colpita dalle piogge di questi, con esondazioni di ben 14 fiumi. La situazione ha causato catastrofi ambientali e molti paesioraluce né gas. I volontari stanno dando una mano agli sfollati, ma molto dipenderà anche dalle condizioni atmosferiche dei. Secondo lemeteo, i miglioramenti arriveranno solo a partire dalla prossima settimana. Bisognerà quindi resistere ancora un po' prima di dare il benvenuto definitivo alla bella stagione. Scopriamo insieme ledel tempo per il Nord, Centro e Sud dell'Italia. Di cosa parliamo in questo articolo... Piogge e conseguenti catastrofi ambientali in Emilia Romagna Possibili cause del disastro: cambiamento climatico, posizione dei paesi su ...

...di mobilitazione straordinaria del servizio nazionale della Protezione civile prima deldi ... Uno sguardo poi ai servizi essenziali rispetto ai quali sono 'circa 54.000 utenze rimaste...Proprio lo stesso giorno in senato si è tenuto il dibattito sul decretosu cui sono ... le sue famigliecasa e le migliaia di aziende distrutte': così in una nota il senatore del ...Le misure varate dal Governo con il decretoriguardano nella Romagna alluvionata ben 115mila imprese delle quali circa il 15% sono ... le stalle, i macchinari e le attrezzature perse...

"È prevista l'assegnazione ai nuclei familiari di un contributo, per l'autonoma sistemazione, di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 p ...Ladri in chiesa, giovani che girano con arnesi da scasso. E sale l'allerta dei finti tecnici della protezione civile. «Aprite la porta solo a chi vi mostra i documenti e gira sui mezzi ufficiali» ...