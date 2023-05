Maltempo senza fine | le previsioni dei prossimi giorni sono allarmanti

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L'Emilia Romagna è stata duramente colpita dalle piogge di questi, con esondazioni di ben 14 fiumi. La situazione ha causato catastrofi ambientali e molti paesioraluce né gas. I volontari stanno dando una mano agli sfollati, ma molto dipenderà anche dalle condizioni atmosferiche dei. Secondo lemeteo, i miglioramenti arriveranno solo a partire dalla prossima settimana. Bisognerà quindi resistere ancora un po' prima di dare il benvenuto definitivo alla bella stagione. Scopriamo insieme ledel tempo per il Nord, Centro e Sud dell'Italia. Di cosa parliamo in questo articolo... Piogge e conseguenti catastrofi ambientali in Emilia Romagna Possibili cause del disastro: cambiamento climatico, posizione dei paesi su ...