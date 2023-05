Maltempo | Pd | ' serve commissario che garantisca continuità d' azione'

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - “Signor ministro, l'abbiamo ascoltata con attenzione, ma dalle sue parole si avverte nitidamente che il governo non ha ancora fatto tesoro delle parole di ieri a Palazzo Chigi di sindaci e rappresentanti del tavolo regionale per lavoro e clima". Così il capogruppo del Pd in commissione Agricoltura, Stefano Vaccari, nel corso del Question time alla Camera, rivolgendosi al ministro Francesco Lollobrigida. "Il decreto approvato, che non sottovalutiamo, è un primo passo che raccoglie una parte delle proposte che arrivano direttamente dall'Emilia Romagna. Oggi avremmo voluto sentire anche gli altri passi da compiere, ma così non è stato. Ecco perché ci riteniamo solo parzialmente soddisfatti. Vogliamo poter credere che nei prossimi giorni avrete modo di riflettere meglio e vi consigliamo di ascoltare le richieste del territorio e tra le prime quella di nominare ...

un piano nazionale concepito in funzione di una strategia unitaria'. finora mancata, stiamo ... Superbonus 110% per le villette fino al 31/12 Un'altra misura contenuta nel decreto......Gallizioli ha sottolineato l'importanza delle misure varate dal Governo con il decretoper ...nazionale della Coldiretti Ettore Prandini il quale ha ricordato che 'mangiare benea vivere ......Assemblea legislativa con una comunicazione urgente sui drammatici effetti scatenati dal...un intervento forte anche a Faenza, dove l'acqua è arrivata al secondo piano di alcune case, c'...

Maltempo. Solo nel ravennate oltre 6 mila ettari alluvionati. CAB ... Agricultura.it

Roma, 24 mag. (Adnkronos) – “Signor ministro, l’abbiamo ascoltata con attenzione, ma dalle sue parole si avverte nitidamente che il governo non ha ancora fatto tesoro delle parole di ieri a Palazzo Ch ..."È prevista l'assegnazione ai nuclei familiari di un contributo, per l'autonoma sistemazione, di 400 euro per i nuclei monofamiliari, 500 per le famiglie con due persone, 700 per quelle con tre, 800 p ...