Maltempo in Emilia Romagna | ecco tutte le misure approvate da governo

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Oltre due miliardi di euro per coprire gli interventi urgenti. È la cifra stanziata daldurante il cdm di ieri riunitosi per far fronte all’emergenzache ha colpito e distrutto gran parte delle aree dell’e delle Marche. Parte delle risorse sarà coperta dall'aumento di un euro biglietti dei musei tra il 15 giugno e il 15 settembre, oltre che con estrazioni straordinarie del Lotto e del Superenalotto e la vendita di beni confiscati. "Non è stata un’impresa facile trovare due milioni di euro in pochi giorni” ha commentato la premier Giorgia Meloni “Ma va dato atto aldi aver lavorato duramente per far fronte a questa emergenza”. Ma cosa contiene il Dl approvato ieri? Tasse: sono sospesi fino al 31 agosto tutti gli adempimenti tributari e contributivi. Bollette: ...