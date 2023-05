Maltempo | Bratti AdbPo | ‘risposta a ciò che è capitato non può essere semplicistica’

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Milano, 24 mag. (Adnkronos) – “La situazione attuale è pesantemente inficiata dalla somma delle decisioni spesso non uniformi e coerenti prese in passato, decisioni che, ancora oggi, stando ai fatti, pesano come un macigno su ciò che il dissesto idrogeologico progressivo nel nostro paese ed effetto diretto del mutamento rapido del clima, provoca ad ogni evento che può tecnicamente definirsi ‘straordinario’. La priorità è aumentare la capacità di adattamento dei territori cercando di incidere il più possibile sulle situazioni più a rischio che l’Autorità Distrettuale del Fiume Po monitora e segnala costantemente negli atti ufficiali di pianificazione che è chiamata a redigere periodicamente e consultabili sul portale www..it”. Lo scrive in una nota l’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, sottolineando: “Una corretta manutenzione ordinaria e straordinaria ...